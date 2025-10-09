Пенсія військових в Україні залежить від їхнього грошового забезпечення. Проте ПФУ також встановлює мінімальний розмір, близький до середньої пенсії цивільного українця.

Яка буває пенсія УБД та які умови?

Для учасників бойових дій існують різні умови виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Військовим, зокрема, доступна пенсія за вислугу років. Проте є два варіанти виходу на таку пенсію:

якщо календарна вислуга 25 років або більше (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65 – 70% грошового забезпечення);

якщо військова вислуга менше 25 календарних років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50 – 70% грошового забезпечення).

До грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за звання, надбавка за вислугу років, премія тощо.

Зауважте! Право на військову пенсію не мають особи, позбавлені військового звання та звільнені у зв'язку із засудженням за умисне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища або за корупцію.

Щоб оформитидострокову пенсію УБД військовослужбовець має надати:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Подати ці документи можна як онлайн – через портал Пенсійного фонду або особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ.

Який мінімальний розмір пенсії для УБД?

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить, як від набутого страхового стажу, так і від отриманого заробітку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Загальний розмір пенсії для цієї категорії українців має становити не менше, ніж 5 528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня.

Окрім цього до пенсії учасників бойових дій встановлюються наступні доплати:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2 361 гривня, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 гривень);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень.

Які ще виплати та пільги є для УБД?