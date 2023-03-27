Нові надбавки до пенсій: скільки отримуватимуть учасники бойових дій

Учасникам бойових дій встановлено надбавку до пенсій. Щомісяця такі громадяни отримуватимуть додатково 500 гривень.

Хто зможе отримати

Відомо, що учасники бойових дій можуть виходити на пенсію достроково. Кадрові військові й ті, що мають статус УБД, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50 років. Крім того, цьогоріч попри пенсію, таким пенсіонерам встановили надбавку до пенсій – у 500 гривень.

Читайте також Індексація підвищила мінімальну пенсію: які суми отримують пенсіонери тепер

Щодо стажу під час виходу на пенсію, то жінки повинні мати не менше ніж 20 років, а чоловіки – не менше ніж 25 років. І варто пам'ятати, що вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу.

Які надбавки до пенсії належать учасникам бойових дій

до сім’ї військових належать чоловік (дружина), якщо вони не одружилися, батьки, яким надано статус сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.

Станом на 1 грудня 2022 року надбавка до пенсії учасникам бойових дій становить 25% прожиткового мінімуму. Тобто це 523,25 гривні. А цільова грошова допомога за законом "Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" від 2004 року це у розмірі 40 гривень.

Цікаво Вода, газ чи світло: які тарифи зростуть вже з 1 квітня

До слова, пенсія учасника бойових дій не може становити менш як 210% прожиткового мінімуму. Відповідно зараз їхня пенсія встановлене на рівні не менше ніж 4 395,30 гривні.

З 1 квітня перерахують пенсії

У квітні для деяких українців зміниться розмір пенсії. Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте такі зміни до пенсій не вважатиметься індексацією, а лише перерахунком.

Водночас є такі категорії пенсіонерів, які не отримали індексації взагалі: