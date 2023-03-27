Хто зможе отримати
Відомо, що учасники бойових дій можуть виходити на пенсію достроково. Кадрові військові й ті, що мають статус УБД, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50 років. Крім того, цьогоріч попри пенсію, таким пенсіонерам встановили надбавку до пенсій – у 500 гривень.
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Щодо стажу під час виходу на пенсію, то жінки повинні мати не менше ніж 20 років, а чоловіки – не менше ніж 25 років. І варто пам'ятати, що вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу.
Які надбавки до пенсії належать учасникам бойових дій
Станом на 1 грудня 2022 року надбавка до пенсії учасникам бойових дій становить 25% прожиткового мінімуму. Тобто це 523,25 гривні. А цільова грошова допомога за законом "Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" від 2004 року це у розмірі 40 гривень.
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До слова, пенсія учасника бойових дій не може становити менш як 210% прожиткового мінімуму. Відповідно зараз їхня пенсія встановлене на рівні не менше ніж 4 395,30 гривні.
З 1 квітня перерахують пенсії
У квітні для деяких українців зміниться розмір пенсії. Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте такі зміни до пенсій не вважатиметься індексацією, а лише перерахунком.
Водночас є такі категорії пенсіонерів, які не отримали індексації взагалі:
- Це працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень.
- Колишні працівники прокуратури.
- Громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень).
- Ті, хто одержує щомісячне довічне грошове утримання, наприклад судді.