Частину пенсії в українців можуть забрати: які причини покарання

Деяких пенсіонерів можуть позбавити частини пенсії чи накласти штраф. Аби цього не сталося, варто дотримуватися певних умов.

Як може штрафувати Пенсійний фонд?

ПФУ практикує штрафи та зменшення розміру пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Це можуть зробити, якщо пенсіонер не повідомить про важливі зміни упродовж 10 днів:

зміна місця проживання;

початок роботи або звільнення;

зміна ПІБ;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта через втрату старого;

отримання нового податкового номера.

Якщо пенсіонер не повідомив про зміни, і через це йому нарахували зайві кошти, ПФУ може утримувати до 20% із щомісячної виплати доти, доки зайва сума не буде повністю повернена.

Які штрафи є для пенсіонера в громадському транспорті?

В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у транспорті. Згідно з урядовими правилами, пенсіонери можуть безоплатно їздити у всіх видах міського громадського транспорту (окрім таксі та міжміських автобусів).

Щоб скористатися пільгою, при собі потрібно обов’язково мати пенсійне посвідчення, аби показати його водію чи кондуктору. Без цього документу за проїзд доведеться платити, а у випадку відсутності і посвідчення, і квитка можливий штраф. Сума штрафу за безквитковий проїзд – у 20 разів більша за вартість одного квитка.