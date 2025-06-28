Хто залишиться без безкоштовного проїзду в Києві

Під час літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, школярі столиці користуватимуться транспортом на загальних умовах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіційний портал Києва.

Читайте також Чи перерахують пенсії людей з інвалідністю влітку

Пільговий проїзд для них діє лише в навчальний період: з 1 вересня до 1 липня. Втім, улітку учні можуть придбати проїзні зі знижкою 75% на всі види міського транспорту.

Зверніть увагу! Придбати їх можна через застосунок "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, каси метро або онлайн на сайті КП "ГІОЦ" чи в додатку EasyPay.

Скільки коштує проїзний для школяра в Києві

Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів будуть наступними:

325 гривень – безлімітний на місяць;

162,50 гривні – на другу половину місяця;

72,50 гривні – на 46 поїздок;

97,50 гривні – на 62 поїздки;

143,75 гривні – на 92 поїздки;

192,50 гривні – на 124 поїздки.

Зауважте! Знижка не діє на одноразові поїздки, навіть із учнівським квитком. Також у цей період безкоштовний проїзд скасовується і для курсантів військових вишів.