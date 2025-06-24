Чим ветеран відрізняється від УБД

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Натомість УБД є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії.

Відтак кожен учасник бойових дій є ветераном, але не кожен ветеран має статус учасника бойових дій.

Які пільги є для УБД

Учасники бойових дій, які офіційно оформили статус, мають право на різні державні пільги.

Медицина:

Безплатні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;

Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

Безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

Право на продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;

Пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.

Житло та комунальні послуги:

Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);

75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату;

Першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;

Першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва.

Транспорт:

Безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення;

Безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.

Робота:

Гнучкий графік щорічної відпустки та додаткова відпустка 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;

Допомога по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;

Перевага у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштуванні при ліквідації підприємства, установи.

Також держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.