Гетманцев закликав підняти мінімальну пенсію в Україні до 4 тисяч гривень

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав Кабмін та ВРУ підвищити розмір мінімальної пенсії. Він пропонує, аби вона становила 4 тисячі гривень.

За його словами, повномасштабна війна не додасть стійкості пенсійній системі у її нинішньому вигляді, а тому зволікати із прийняттям рішень щодо цього не варто. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Гетманцева.

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Середня пенсія має бути не нижче 40% від середньої зарплати

Гетманцев вважає, що середня пенсія повинна бути не нижчою за 40% від середньої зарплати.

Відсоток заміщення трудових доходів пенсією – показник, який є одним із ключових для забезпечення нормального рівня життя та комфортної старості. В Україні він мав тенденцію до зниження останні 10 років, зокрема і внаслідок "пенсійної реформи" минулої влади, коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%,

– написав він.

Наразі показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить приблизно 27%. У країнах ЄС – 58%, зокрема, у Польщі – 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

"Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску", – додав голова парламентського Комітету з питань фінансів.

Саме підвищення мінімальної пенсії "хоча б до 4 тисяч гривень" він назвав першим кроком для цього.

Гетманцев закликав "нарешті системно зайнятись пенсійним питанням": від детінізації виплат зарплат, скасування спецпенсій обраним кастам держслужбовців до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.