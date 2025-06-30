Гетманцев закликав підняти мінімальну пенсію в Україні до 4 тисяч гривень
- Данило Гетманцев закликав підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень.
- Він вважає, що середня пенсія має бути не менше 40% від середньої зарплати, і закликав до змін у системі нарахування та індексації пенсій.
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав Кабмін та ВРУ підвищити розмір мінімальної пенсії. Він пропонує, аби вона становила 4 тисячі гривень.
За його словами, повномасштабна війна не додасть стійкості пенсійній системі у її нинішньому вигляді, а тому зволікати із прийняттям рішень щодо цього не варто. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Гетманцева.
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Середня пенсія має бути не нижче 40% від середньої зарплати
Гетманцев вважає, що середня пенсія повинна бути не нижчою за 40% від середньої зарплати.
Відсоток заміщення трудових доходів пенсією – показник, який є одним із ключових для забезпечення нормального рівня життя та комфортної старості. В Україні він мав тенденцію до зниження останні 10 років, зокрема і внаслідок "пенсійної реформи" минулої влади, коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%,
– написав він.
Наразі показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить приблизно 27%. У країнах ЄС – 58%, зокрема, у Польщі – 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.
"Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску", – додав голова парламентського Комітету з питань фінансів.
Саме підвищення мінімальної пенсії "хоча б до 4 тисяч гривень" він назвав першим кроком для цього.
Гетманцев закликав "нарешті системно зайнятись пенсійним питанням": від детінізації виплат зарплат, скасування спецпенсій обраним кастам держслужбовців до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.