По его словам, полномасштабная война не придаст устойчивости пенсионной системе в ее нынешнем виде, а потому медлить с принятием решений по этому поводу не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Смотрите также Пенсионеры могут получить обратно невыплаченную пенсию: как вернуть средства

Средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты

Гетманцев считает, что средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты.

Процент замещения трудовых доходов пенсией – показатель, который является одним из ключевых для обеспечения нормального уровня жизни и комфортной старости. В Украине он имел тенденцию к снижению последние 10 лет, в том числе и в результате "пенсионной реформы" прошлой власти, когда коэффициент каждого года трудового стажа для расчета пенсии был снижен с 1,35% до 1%,

– написал он.

Сейчас показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине составляет примерно 27%. В странах ЕС – 58%, в частности, в Польше – 57%, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.

"Мы должны пересмотреть подходы к начислению и индексации пенсий. Люди труда, выходя на пенсию, должны получать достойные и справедливые выплаты, которые соответствуют их трудовому вкладу", – добавил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов.

Именно повышение минимальной пенсии "хотя бы до 4 тысяч гривен" он назвал первым шагом для этого.

Гетманцев призвал "наконец системно заняться пенсионным вопросом": от детенизации выплат зарплат, отмены спецпенсий избранным кастам госслужащих до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.