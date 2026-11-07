Пенсії підвищать не усім: кому заморозять виплати вже з 1 січня

Держава готує неприємний фінансовий сюрприз для окремої категорії громадян похилого віку. Вже незабаром правила нарахування щомісячних виплат зміняться, змусивши людей затягнути паски.

Чиї пенсії "заморозить" держава

У 2027 році уряд планує застосувати спеціальні понижувальні коефіцієнти до пенсій, розмір яких перевищує встановлений державою поріг. Обмеження вдарить по гаманцях колишніх чиновників, прокурорів та депутатів, які отримують так звані "спеціальні пенсії".

Згідно з проєктом державного бюджету, урізатимуть ту частину виплати, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році ця межа становить 25 950 гривень, а наступного року сума має зрости до 28 780 гривень.

Як працюватиме механізм урізання

Важливо розуміти, що держава не скасовує пенсію повністю. Обмеження стосуватиметься виключно тієї суми, яка виходить за межі дозволеного ліміту.

Саме до цього "надлишку" застосовуватимуть спеціальні понижувальні коефіцієнти. Точні розміри цих відрахувань та алгоритм їхнього застосування ще має затвердити Кабінет Міністрів України.

Водночас чинні правила передбачають захист для тих, хто боронив державу. Винятки роблять для громадян, які безпосередньо брали участь у захисті України від російської агресії, а також для родин загиблих чи зниклих безвісти військових.

Що відомо про передісторію подій

Подібний механізм обмеження надвисоких виплат діє і у 2026 році, що вже спровокувало хвилю обурення серед колишніх посадовців. Отримувачі елітних пенсій масово звертаються до адміністративних судів, і служителі Феміди часто стають на їхній бік, скасовуючи урядові коефіцієнти.

Головний аргумент позивачів полягає в тому, що уряд не має повноважень самостійно змінювати умови пенсійного забезпечення, які гарантовані окремими законами. На тлі цих затяжних судових суперечок Міністерство соціальної політики пропонує встановити сукупний рівень базової пенсійної виплати не нижче 6 000 гривень.

Як вже повідомлялося, держава також посилила контроль за іншими надбавками. Зокрема, вікову доплату до пенсії можуть урізати, якщо загальний дохід пенсіонера перевищує 10 340 гривень.