Пенсии повысят не всем: кому заморозят пенсию уже с 1 января

Чьи пенсии "заморозит" государство

В 2027 году правительство планируетприменить специальные понижающие коэффициенты к пенсиям, размер которых превышает установленный государством порог. Ограничение ударит по кошелькам бывших чиновников, прокуроров и депутатов, получающих так называемые "специальные пенсии".

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Согласно проекту государственного бюджета, будут урезать ту часть выплаты, которая превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот порог составляет 25 950 гривен, а в следующем году сумма должна вырасти до 28 780 гривен.

Как будет работать механизм сокращения

Важно понимать, что государство не отменяет пенсию полностью. Ограничение коснется исключительно той суммы, которая выходит за пределы допустимого лимита.

Именно к этому "излишку" будут применяться специальные понижающие коэффициенты. Точные размеры этих отчислений и алгоритм их применения еще должен утвердить Кабинет Министров Украины.

В то же время действующие правила предусматривают защиту для тех, кто защищал государство. Исключения делаются для граждан, которые непосредственно участвовали в защите Украины от российской агрессии, а также для семей погибших или пропавших без вести военных.

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Что известно о предыстории событий

Подобный механизм ограничения сверхвысоких выплат действует и в 2026 году, что уже вызвало волну возмущения среди бывших чиновников. Получатели элитных пенсий массово обращаются в административные суды, и служители Фемиды часто становятся на их сторону, отменяя правительственные коэффициенты.

Главный аргумент истцов заключается в том, что правительство не имеет полномочий самостоятельно изменять условия пенсионного обеспечения, гарантированные отдельными законами. На фоне этих затяжных судебных споров Министерство социальной политики предлагает установить совокупный уровень базовой пенсионной выплаты не ниже 6 000 гривен.

Как уже сообщалось, государство также усилило контроль за другими надбавками. В частности, пожизненную надбавку к пенсии могут сократить, если общий доход пенсионера превышает 10 340 гривен.