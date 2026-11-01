Украинцы будут получать более высокие доплаты: на сколько увеличится одна из популярных надбавок

Кому посчастливится получить повышенную надбавку

С 1 января 2027 года пенсионеры, имеющие большой страховой стаж, смогут получать более высокую доплату к своим ежемесячным выплатам. Это станет возможным благодаря заложенному в проект государственного бюджета росту прожиточного минимума, о чем говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Adv

популярные видео

Если парламент окончательно примет этот документ, максимальный размер бонуса за каждый сверхнормативный год работы автоматически увеличится. Право на такую финансовую надбавку имеют те украинцы, чей официальный стаж превышает установленные государством нормы.

Важно! Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, этот порог составляет более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Если же вы вышли на заслуженный отдых до этой даты, требования значительно мягче: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Что это означает для вашего кошелька на практике

В проекте бюджета на 2027 год правительство предлагает повысить прожиточный минимум с нынешних 2595 до 2878 гривен. Соответственно, предельная стоимость одного года сверхнормативного стажа вырастет с 25,95 до 28,78 гривны, ведь за каждый "лишний" год государство добавляет 1% от размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

Реклама

Например! Если женщина отработала 40 лет вместо обязательных 30, ее ежемесячная доплата за 10 лет сверхстажа составит почти 288 гривен вместо нынешних 259 гривен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако стоит помнить: если ваша основная пенсия ниже прожиточного минимума, фактическая доплата будет рассчитываться исходя из нее и будет несколько меньше.

Как действовать тем, кто продолжает работать

Для пенсионеров, которые до сих пор официально трудоустроены, действует жесткое правило. Даже если прожиточный минимум растет, вашу доплату за стаж временно замораживают на том уровне, который действовал на момент назначения выплат.

Перерасчет с учетом новых, более высоких показателей проведут только после вашего официального увольнения с работы– отмечают в ведомстве.

Дискуссии вокруг социальных стандартов на 2027 год продолжаются уже несколько месяцев, ведь в 2026 году масштабной индексации не проводили. Как уже сообщалось, повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост и других выплат.

В частности, " минимальная пенсия автоматически увеличится " на 283 гривны. Кроме того, с 1 января 2027 года участники боевых действий начнут получать более высокую надбавку к пенсии, которая вырастет до 719 гривен в месяц.