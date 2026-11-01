Українці отримуватимуть більші доплати: на скільки зросте одна популярна надбавка

Кому пощастить отримати підвищену надбавку

З 1 січня 2027 року пенсіонери, які мають великий страховий стаж, зможуть отримувати більшу доплату до своїх щомісячних виплат. Це стане можливим завдяки закладеному в проєкт державного бюджету зростанню прожиткового мінімуму, про що йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду.

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Якщо парламент остаточно ухвалить цей документ, максимальний розмір бонусу за кожен понаднормовий рік роботи автоматично піде вгору. Право на таку фінансову надбавку мають ті українці, чий офіційний стаж перевищує встановлені державою норми.

Важливо! Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, цей поріг становить понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок. Якщо ж ви вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, вимоги значно м'якші: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Що це означає для вашого гаманця на практиці

У проєкті бюджету на 2027 рік уряд пропонує підняти прожитковий мінімум із нинішніх 2595 до 2878 гривень. Відповідно, гранична вартість одного року понаднормового стажу зросте з 25,95 до 28,78 гривні, адже за кожен "зайвий" рік держава додає 1% від розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

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Наприклад! Якщо жінка відпрацювала 40 років замість обов'язкових 30, її щомісячна доплата за 10 років надстажу складе майже 288 гривень замість поточних 259 гривень.

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Проте варто пам'ятати: якщо ваша основна пенсія нижча за прожитковий мінімум, фактична доплата розраховуватиметься від неї і буде дещо меншою.

Як діяти тим, хто продовжує працювати

Для пенсіонерів, які досі офіційно працевлаштовані, діє жорстке правило. Навіть якщо прожитковий мінімум зростає, вашу доплату за стаж тимчасово заморожують на тому рівні, який діяв на момент призначення виплат.

Перерахунок з урахуванням нових, вищих показників проведуть лише після вашого офіційного звільнення з роботи– зазначають у відомстві.

Дискусії навколо соціальних стандартів на 2027 рік тривають вже кілька місяців, адже у 2026 році масштабної індексації не проводили. Як вже повідомлялося, підвищення прожиткового мінімуму потягне за собою зростання й інших виплат.

Зокрема, мінімальна пенсія автоматично збільшиться на 283 гривні. Крім того, з 1 січня 2027 року учасники бойових дій почнуть отримувати вищу надбавку до пенсії, яка зросте до 719 гривень на місяць.