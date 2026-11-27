Частина українців має законні підстави для оформлення одразу кількох видів соціальних виплат. Проте правила нарахування мають суворі обмеження.

Як працює правило вибору виплат

Згідно з чинним законодавством, якщо людина має право на виплати за віком, по інвалідності або через втрату годувальника, їй доведеться обрати лише одну з них, про що пише Пенсійний фонд України.

Такий самий принцип застосовується і до довічних пенсій. Згідно зі статтею 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонер самостійно вирішує, який саме вид фінансової підтримки від держави йому вигідніше оформити.

Зверніть увагу! Однак варто розрізняти поняття пенсії та інших соціальних виплат.

Річ у тім, що деякі категорії громадян мають законне право отримувати і пенсію, і додаткову соціальну допомогу одночасно.

Наприклад, люди з інвалідністю з дитинства за певних умов можуть розраховувати на обидва види фінансової підтримки.

Крім того, до основної пенсії можуть призначатися різноманітні надбавки та грошові доплати, які не вважаються окремим видом пенсії, а лише збільшують щомісячний дохід людини.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати 10 пенсій одразу. Йдеться про працівників певних професій, які виходять на пенсію. Але також вони повинні мати відповідний страховий стаж.