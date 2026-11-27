Как работает правило выбора выплат

Согласно действующему законодательству, если человек имеет право на выплаты по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, ему придется выбрать только одну из них, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Такой принцип применяется и к пожизненным пенсиям. Согласно статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионер самостоятельно решает, какой именно вид финансовой поддержки от государства ему выгоднее оформить.

Обратите внимание! Однако следует различать понятия пенсии и других социальных выплат.

Дело в том, что некоторые категории граждан имеют законное право получать и пенсию, и дополнительную социальную помощь одновременно.

Например, люди с инвалидностью с детства при определенных условиях могут рассчитывать на оба вида финансовой поддержки.

Кроме того, к основной пенсии могут назначаться различные надбавки и денежные доплаты, которые не считаются отдельным видом пенсии, а лишь увеличивают ежемесячный доход человека.

Напомним, что некоторые украинцы могут получить 10 пенсий сразу. Речь идет о работниках определенных профессий, выходящих на пенсию. Однако они также должны иметь соответствующий страховой стаж.