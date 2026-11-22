Кому государство выплатит почти 26 тысяч гривен

Некоторым категориям украинцев Пенсионный фонд начислит единовременную денежную помощь, минимальный размер которой сейчас составляет 25 950 гривен. На такую солидную сумму могут рассчитывать работники бюджетной сферы, которые выходят на пенсию по возрасту и имеют достаточный страховой стаж.

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Эта выплата равна десяти размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц, но для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально.

Какие строгие требования предъявляются к претендентам

Чтобы деньги поступили на карту, человек должен выполнить четыре четких требования закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На момент выхода на пенсию необходимо работать в государственном или коммунальном учреждении на должности, дающей право на выплату за выслугу лет.

Кроме того, мужчины должны накопить не менее 35 лет страхового стажа, а женщины – не менее 30 лет. Важный нюанс заключается в том, что ранее эти граждане не должны были получать никакой другой вид пенсии.

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Обратите внимание! В стаж засчитывается работа исключительно в определенных правительством учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Кому именно из бюджетников повезет больше всего

Десятикратный размер пенсии гарантированно выплачивается медикам, педагогам, работникам социальной сферы, артистам театрально-концертных учреждений и заслуженным мастерам спорта. Проверить, подпадает ли ваша профессия под эти критерии, можно в соответствующем постановлении Кабмина от 1993 года.

Отдельно бегать по кабинетам и писать заявления не придется, ведь контролирующий орган оформляет эту выплату автоматически при назначении основной пенсии по возрасту.

Если же стажа немного не хватает, закон позволяет суммировать периоды работы на соответствующих должностях, опираясь на данные трудовой книжки.

Что еще предусмотрено для пожилых людей этой зимой в плане доплат

Помимо единовременных выплат, в декабре государство автоматически выначислит возрастные надбавки м, чья пенсия меньше 10 340 гривен. В зависимости от возраста украинцы в возрасте от 70 до 80 лет и старше будут получать от 300 до 570 гривен ежемесячно.

Неработающие пенсионеры со статусом пострадавших в результате аварии на ЧАЭС получат дополнительные 2 595 гривен. В то же время выдающимся спортсменам начислят около 900 гривен за особые заслуги перед Украиной.