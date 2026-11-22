Кому держава виплатить майже 26 тисяч гривень

Деяким категоріям українців Пенсійний фонд нарахує одноразову грошову допомогу, мінімальний розмір якої зараз становить 25 950 гривень. На таку солідну суму можуть розраховувати працівники бюджетної сфери, які виходять на пенсію за віком і мають достатній страховий стаж.

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Ця виплата дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але для кожного пенсіонера розраховується індивідуально.

Які суворі вимоги висувають до претендентів

Щоб гроші надійшли на картку, людина має виконати чотири чіткі вимоги закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". На момент виходу на пенсію необхідно працювати в державній або комунальній установі на посаді, що дає право на виплату за вислугу років.

Крім того, чоловіки повинні накопичити від 35 років страхового стажу, а жінки – від 30 років. Важливий нюанс полягає в тому, що раніше ці громадяни не мали отримувати жодного іншого виду пенсії.

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Зауважте! До стажу зараховується робота виключно у визначених урядом закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Кому саме з бюджетників пощастить найбільше

Десятикратний розмір пенсії гарантовано виплачують медикам, освітянам, працівникам соціальної сфери, артистам театрально-концертних закладів та заслуженим майстрам спорту. Перевірити, чи підпадає ваша професія під ці критерії, можна у відповідній постанові Кабміну від 1993 року.

Окремо бігати по кабінетах і писати заяви не доведеться, адже контролюючий орган оформлює цю виплату автоматично під час призначення основної пенсії за віком.

Якщо ж стажу трохи не вистачає, закон дозволяє підсумовувати періоди роботи на відповідних посадах, спираючись на дані трудової книжки.

Які ще доплати передбачені для літніх людей цієї зими

Окрім одноразових виплат, у грудні держава автоматично нарахує вікові надбавки тим, чия пенсія менша за 10 340 гривень. Залежно від віку, українці від 70 до 80 років і старше отримають від 300 до 570 гривень щомісяця.

Непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС отримають додаткові 2 595 гривень. Водночас видатним спортсменам нарахують близько 900 гривень за особливі заслуги перед Україною.