Раніше вийти на пенсію не вийде: цим українцям доведеться працювати до 65
Аби вийти на пенсію, українці мають набути достатньо стажу. Ця кількість залежить саме від віку, коли особа прагне піти на заслужений відпочинок.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Наразі українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Саме для цього віку встановлений найбільший мінімум. Станом на 2026 рік він – 33 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Для іншого віку вимоги такі:
- в 63 роки мінімум, який потрібно набути – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зауважимо, вимоги до стажу будуть змінюватись. Для 60 та 63 років вони зростатимуть до 2028. А от для 65 років мінімум – 15 років страхового стажу залишатимуться незмінними.
У наступні роки мінімум, який потрібно набути для виходу на заслужений відпочинок в 60 років, зміниться так:
- у 2027 році для виходу на пенсію в 60 потрібно буде мати мінімум – 34 роки страхового стажу;
- у 2028 – 35 років страхового стажу.
А для 63 років вимоги будуть такі:
- у 2027 мінімум сягне – 24 роки страхового стажу;
- у 2028 – 25 років стажу.
Нагадаємо, якщо особа не набула достатньо стажу в 65 років, вона має право отримати спеціальну тимчасову допомогу. Ця виплата визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців.
Водночас є обмеження. Така допомога не буде менш як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Тобто, наразі – 2 595 гривень.
До того ж для призначення цієї виплати особа має відповідати низці вимог. Зокрема, не працювати.