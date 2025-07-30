Скільки треба мати стажу, щоб отримати пенсію 10 000 гривень
- Українським пенсіонерам для отримання пенсії у 10 000 гривень потрібно мати стаж у 32 роки та заробітну плату в 1,5 раза більшу за середню по країні.
Якщо зарплата дорівнює середній по країні, для пенсії в 10 000 гривень знадобиться близько 46 років стажу.
Заробити на пенсію 10 000 гривень в Україні сьогодні складно. Як показують підрахунки, навіть 35 або 40 років страхового стажу може бути недостатньо.
Що впливає на розмір пенсії?
Щоб отримувати пенсію у розмірі 10 000 гривень, окрім повного стажу у 32 роки, потрібно мати високу заробітну плату – у 1,5 раза більшу за середню по Україні, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Плюс 1 000 гривень до пенсії: хто з українців може отримати
Пенсію в Україні сьогодні нараховують на основі таких показників:
- Заробітної плати
Від розміру офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески, залежить коефіцієнт обчислення виплат. Чим більша зарплата – тим вищий коефіцієнт.
- Страхового стажу
Пенсійний фонд враховує у стаж роки, протягом якого особа працювала офіційно та платила єдиний соціальний внесок.
- Середньої зарплати по країні
Розраховують на основі середнього показника зарплати за 3 роки, які передували виходу людини на відпочинок.
Важливо! У 2025 році, відповідно до законодавства, для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.
Як проводиться розрахунок пенсії?
Розраховують пенсію за формулою:
Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС
- СЗП – це середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед виходом особи на пенсію;
ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення зарплати людини до середньої по країні);
КС – коефіцієнт страхового стажу (береться до уваги 1% за кожен рік офіційної роботи).
Що потрібно для пенсії 10 000 гривень?
Для прикладу візьмемо СЗП у розмірі 22 000 гривень.
- Людина хоче отримувати пенсію 10 000 гривень.
- При цьому вона має повний стаж у розмірі 32 років, тобто КС складає 0,32 (оскільки 1 рік = 1%).
- Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) в такому випадку має бути щонайменше 1,5.
Виходить: 10 560 = 22 000 × 1,5 × 0,32.
Важливо! Отже, щоб отримати 10 000 гривень пенсії достатньо 32 років стажу тільки тоді, коли зарплата людини не менш як у 1,5 раза більша за середню по країні. Бо за середньої зарплати знадобиться близько 46 років стажу.