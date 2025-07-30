Заробити на пенсію 10 000 гривень в Україні сьогодні складно. Як показують підрахунки, навіть 35 або 40 років страхового стажу може бути недостатньо.

Що впливає на розмір пенсії?

Щоб отримувати пенсію у розмірі 10 000 гривень, окрім повного стажу у 32 роки, потрібно мати високу заробітну плату – у 1,5 раза більшу за середню по Україні, розповідає 24 Канал.

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Пенсію в Україні сьогодні нараховують на основі таких показників:

Заробітної плати

Від розміру офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески, залежить коефіцієнт обчислення виплат. Чим більша зарплата – тим вищий коефіцієнт.

Страхового стажу

Пенсійний фонд враховує у стаж роки, протягом якого особа працювала офіційно та платила єдиний соціальний внесок.

Середньої зарплати по країні

Розраховують на основі середнього показника зарплати за 3 роки, які передували виходу людини на відпочинок.

Важливо! У 2025 році, відповідно до законодавства, для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

Як проводиться розрахунок пенсії?

Розраховують пенсію за формулою:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС

СЗП – це середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед виходом особи на пенсію;

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення зарплати людини до середньої по країні);

КС – коефіцієнт страхового стажу (береться до уваги 1% за кожен рік офіційної роботи).

Що потрібно для пенсії 10 000 гривень?

Для прикладу візьмемо СЗП у розмірі 22 000 гривень.

Людина хоче отримувати пенсію 10 000 гривень.

При цьому вона має повний стаж у розмірі 32 років, тобто КС складає 0,32 (оскільки 1 рік = 1%).

Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) в такому випадку має бути щонайменше 1,5.

Виходить: 10 560 = 22 000 × 1,5 × 0,32.

Важливо! Отже, щоб отримати 10 000 гривень пенсії достатньо 32 років стажу тільки тоді, коли зарплата людини не менш як у 1,5 раза більша за середню по країні. Бо за середньої зарплати знадобиться близько 46 років стажу.