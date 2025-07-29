Середня заробітна плата і достатній страховий стаж, здавалося, мали гарантувати хоча б середню пенсію після виходу на відпочинок. Насправді ситуація для українських пенсіонерів невтішна.

Яка пенсія буде за середньої зарплати?

За чинним законодавством в Україні громадяни із середньою заробітною платою та 35 роками стажу можуть претендувати на пенсію, нижчу за середню, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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У травні 2025 року, за даними Пенсійного фонду, розмір середньої зарплати в Україні становив 20 300 гривень.

Однак пенсіонер, який протягом життя отримував середню зарплату такого розміру та напрацював 35 років стажу, за підрахунками видання, може розраховувати лише на 5 269,9 гривні.

Тоді як середня пенсія по країні становить 6 410,1 гривні.

Важливо! Зовсім невтішні підрахунки для українців, які працюють на мінімальну зарплату. З мінімалкою у 8 000 гривень і пенсію нарахують мінімальну – 2 361 гривні.

Скільки треба заробляти на пенсію 10 000 гривень?

Щоб отримувати на пенсії виплати у розмірі 10 000 гривень, потрібно заробляти щонайменше 38 300 гривень.

Ще більшу зарплату необхідно мати для вищої пенсії:

42 200 гривень – для пенсії 11 000 гривень;

46 000 гривень – для пенсії 12 000 гривень;

49 900 гривень – для пенсії 13 000 гривень;

53 790 гривень – для пенсії 14 000 гривень;

57 650 гривень – для пенсії 15 000 гривень.

Разом з тим, за інформацією Пенсійного фонду, понад половина українців сьогодні отримують пенсію нижче середньої:

до 4 000 гривень одержують 35,3% пенсіонерів;

до 5 000 гривень – 55,8% пенсіонерів від загальної кількості.

Варто знати! В Україні пенсію розраховують на основі набутого страхового стажу, зарплати пенсіонера та середньої заробітної плати по країні. При цьому співвідношення зарплати пенсіонера до середньої по країні множать на стаж й на 1%. Отриманий показник множать на середню зарплату по Україні за останні 3 роки.