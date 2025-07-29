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Економіка Соцвиплати Цифри розчаровують: скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 10 000 гривень
29 липня, 13:15
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Цифри розчаровують: скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 10 000 гривень

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Громадяни з середньою зарплатою 20 300 гривень та 35 роками стажу можуть розраховувати на пенсію 5 269,9 гривень, що нижче середньої пенсії 6 410,1 гривні.

  • Для отримання пенсії в 10 000 гривень необхідно заробляти щонайменше 38 300 гривень, а понад половина українців отримують пенсію нижче середньої.

     

Середня заробітна плата і достатній страховий стаж, здавалося, мали гарантувати хоча б середню пенсію після виходу на відпочинок. Насправді ситуація для українських пенсіонерів невтішна.

Яка пенсія буде за середньої зарплати?

За чинним законодавством в Україні громадяни із середньою заробітною платою та 35 роками стажу можуть претендувати на пенсію, нижчу за середню, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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У травні 2025 року, за даними Пенсійного фонду, розмір середньої зарплати в Україні становив 20 300 гривень. 

  • Однак пенсіонер, який протягом життя отримував середню зарплату такого розміру та напрацював 35 років стажу, за підрахунками видання, може розраховувати лише на 5 269,9 гривні.
  • Тоді як середня пенсія по країні становить 6 410,1 гривні. 

Важливо! Зовсім невтішні підрахунки для українців, які працюють на мінімальну зарплату. З мінімалкою у 8 000 гривень і пенсію нарахують мінімальну – 2 361 гривні. 

Скільки треба заробляти на пенсію 10 000 гривень? 

Щоб отримувати на пенсії виплати у розмірі 10 000 гривень, потрібно заробляти щонайменше 38 300 гривень. 

Ще більшу зарплату необхідно мати для вищої пенсії: 

  • 42 200 гривень – для пенсії 11 000 гривень;
  • 46 000 гривень – для пенсії 12 000 гривень;
  • 49 900 гривень – для пенсії 13 000 гривень;
  • 53 790 гривень – для пенсії 14 000 гривень;
  • 57 650 гривень – для пенсії 15 000 гривень. 

Разом з тим, за інформацією Пенсійного фонду, понад половина українців сьогодні отримують пенсію нижче середньої: 

  • до 4 000 гривень одержують 35,3% пенсіонерів;
  • до 5 000 гривень – 55,8% пенсіонерів від загальної кількості. 

Варто знати! В Україні пенсію розраховують на основі набутого страхового стажу, зарплати пенсіонера та середньої заробітної плати по країні. При цьому співвідношення зарплати пенсіонера до середньої по країні множать на стаж й на 1%. Отриманий показник множать на середню зарплату по Україні за останні 3 роки.