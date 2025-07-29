Какая пенсия будет при средней зарплате?
По действующему законодательству в Украине граждане со средней заработной платой и 35 годами стажа могут претендовать на пенсию, ниже средней, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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В мае 2025 года, по данным Пенсионного фонда, размер средней зарплаты в Украине составлял 20 300 гривен.
- Однако пенсионер, который в течение жизни получал среднюю зарплату такого размера и наработал 35 лет стажа, по подсчетам издания, может рассчитывать лишь на 5 269,9 гривны.
- Тогда как средняя пенсия по стране составляет 6 410,1 гривны.
Важно! Совсем неутешительные подсчеты для украинцев, которые работают на минимальную зарплату. С минималкой в 8 000 гривен и пенсию начислят минимальную – 2 361 гривны.
Сколько надо зарабатывать на пенсию более 10 000 гривен?
Чтобы получать на пенсии выплаты в размере 10 000 гривен, нужно зарабатывать минимум 38 300 гривен.
Еще большую зарплату необходимо иметь для высшей пенсии:
- 42 200 гривен – для пенсии 11 000 гривен;
- 46 000 гривен – для пенсии 12 000 гривен;
- 49 900 гривен – для пенсии 13 000 гривен;
- 53 790 гривен – для пенсии 14 000 гривен;
- 57 650 гривен – для пенсии 15 000 гривен.
Вместе с тем, по информации Пенсионного фонда, более половины украинцев сегодня получают пенсию ниже средней:
- до 4 000 гривен получают 35,3% пенсионеров;
- до 5 000 гривен – 55,8% пенсионеров от общего количества.
Стоит знать! В Украине пенсию рассчитывают на основе приобретенного страхового стажа, зарплаты пенсионера и средней заработной платы по стране. При этом соотношение зарплаты пенсионера к средней по стране умножают на стаж и на 1%. Полученный показатель умножают на среднюю зарплату по Украине за последние 3 года.