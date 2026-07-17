Чи зміниться пенсія для громадян з III групою інвалідності у липні

Пенсія по інвалідності залежить від групи, яку отримала особа. Важливими є обставини набуття статусу, а також, у деяких випадках, чи працевлаштований громадянин.

Як зміняться пенсії для громадян з III групою інвалідності у липні?

Пенсії осіб з інвалідністю не зростатимуть у липні. Наразі така виплата залежить від вікової, повідомляє ПФУ.

Зокрема, для осіб з інвалідністю III групи співвідношення не змінюється. Тут вказана пенсія рівна – 50% від вікової.

Для осіб з інвалідністю, які мають іншу групу співвідношення таке:

особи з інвалідністю I групи мають право на – 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%.

Зауважимо, в цьому випадку вікова виплата розраховується особливим чином. Зараховується не лише фактично набутий стаж.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, пенсія по інвалідності не може бути менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто, станом на 2026 – 2 595 гривень.

Нагадаємо, для отримання пенсії по інвалідності потрібно набути мінімально визначену кількість стажу. Цей мінімум залежить саме від віку особи, на момент, коли їй призначили групу. Загалом людині потрібно мати від 1 до 15 років стажу.