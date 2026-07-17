Как изменятся пенсии для граждан с III группой инвалидности в июле?

Пенсии лиц с инвалидностью в июле не будут увеличиваться. В настоящее время размер такой выплаты зависит от возрастной, сообщает ПФУ.

В частности, для лиц с инвалидностью III группы соотношение не меняется. Указанная пенсия равна 50% от возрастной. Для лиц с инвалидностью, имеющих другую группу, соотношение таково:

лица с инвалидностью I группы имеют право на 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%.

Отметим, что в этом случае выплата рассчитывается особым образом. Учитывается не только фактически приобретенный стаж.

В страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту, на основе которого рассчитывается размер пенсии по инвалидности, помимо накопленного страхового стажа зачисляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– указывает ПФУ.

Отметим, что пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2026 год – 2 595 гривен.

Напомним, для получения пенсии по инвалидности необходимо накопить минимально установленное количество стажа. Этот минимум зависит именно от возраста человека на момент присвоения ему группы инвалидности. В целом лицу необходимо иметь от 1 до 15 лет стажа.