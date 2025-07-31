Деякі категорії пенсіонерів в Україні мають право на додаткові виплати до пенсій. У серпні їм виплатять компенсації та надбавки, однак їхній розмір залежатиме від статусу людини.

Хто має право на надбавки до пенсії?

Надбавки та доплати до пенсій передбачені для ветеранів війни, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Підвищення пенсій для ветеранів війни має відбутися у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб..

Надбавки до пенсій також надаються:

постраждалим учасникам Революції Гідності;

чоловіку або дружині загиблого учасника бойових дій, що мав інвалідність;

членам сім'ї загиблих або померлих захисників;

дітям війни;

колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, зокрема малолітнім та неповнолітнім;

дружинам або чоловікам померлих жертв нацистських переслідувань;

українцям, що зазнали політичних репресій та згодом були реабілітовані.

Варто знати! Відповідно до закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні", надбавки передбачені для українців, що проживають в гірських населених пунктах. Розмір пенсії має зростати на 20%.

Які надбавки для людей з інвалідністю?

Окрім того, на надбавки до пенсії можуть розраховувати особи з інвалідністю, яку вони отримали в результаті війни. Розмір надбавок залежить від групи інвалідності:

для І групи – 50% від прожиткового мінімуму;

для ІІ групи – 40% від прожиткового мінімуму;

для ІІІІ групи – 30% від прожиткового мінімуму.

Надбавки також можна отримати:

на догляд за людиною з інвалідністю І групи;

самотнім українцям з інвалідністю ІІ групи, яким необхідний постійний догляд, або ж вони досягли пенсійного віку;

одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи після досягнення пенсійного віку;

самотнім пенсіонерам за віком або за вислугу років, яким необхідний догляд.

Слід знати! Непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, теж мають право на надбавки, розмір яких теж прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Кому призначають доплати до пенсій?

Пенсійний фонд нараховує доплати до пенсій українців, які були вивільнені через закриття Чорнобильської АЕС, і наразі не працюють. Для них встановлена фіксована сума – 2 361 гривня.

Члени сімей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або ж професійного захворювання, можуть розраховувати на доплати. Її встановлюють у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на кожного непрацездатного члена родини

Також родини, які втратили годувальника через аварію на ЧАЕС, щомісяця можуть отримувати компенсацію від держави.

Особам, здоров'ю яких була заподіяна шкода внаслідок аварії на ЧАЕС, теж передбачені додаткові доплати.

Важливо! Почесні донори України теж можуть мати надбавки до пенсії. Вони становлять 10% від прожиткового мінімуму на одну людину, тобто 292 гривні у 2025 році.