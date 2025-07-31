Кто имеет право на надбавки к пенсии?

Надбавки и доплаты к пенсиям предусмотрены для ветеранов войны, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Повышение пенсий для ветеранов войны должно состояться в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Надбавки к пенсиям также предоставляются:

  • пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • мужу или жене погибшего участника боевых действий, имевшего инвалидность;
  • членам семьи погибших или умерших защитников;
  • детям войны;
  • бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, в частности малолетним и несовершеннолетним;
  • женам или мужьям умерших жертв нацистских преследований;
  • украинцам, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы.

Стоит знать! Согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине", надбавки предусмотрены для украинцев, проживающих в горных населенных пунктах. Размер пенсии должен расти на 20%.

Какие надбавки для людей с инвалидностью?

Кроме того, на надбавки к пенсии могут рассчитывать лица с инвалидностью, которую они получили в результате войны. Размер надбавок зависит от группы инвалидности:

  • для I группы – 50% от прожиточного минимума;
  • для II группы – 40% от прожиточного минимума;
  • для IIIІ группы – 30% от прожиточного минимума.

Надбавки также можно получить:

  • на уход за человеком с инвалидностью I группы;
  • одиноким украинцам с инвалидностью II группы, которым необходим постоянный уход, или же они достигли пенсионного возраста;
  • одиноким лицам с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста;
  • одиноким пенсионерам по возрасту или за выслугу лет, которым необходим уход.

Следует знать! Неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, тоже имеют право на надбавки, размер которых тоже привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Кому назначают доплаты к пенсиям?

Пенсионный фонд начисляет доплаты к пенсиям украинцам, которые были высвобождены из-за закрытия Чернобыльской АЭС, и пока не работают. Для них установлена фиксированная сумма – 2 361 гривна.

  • Члены семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, могут рассчитывать на доплаты. Ее устанавливают в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждого нетрудоспособного члена семьи
  • Также семьи, потерявших кормильца из-за аварии на ЧАЭС, ежемесячно могут получать компенсацию от государства.
  • Лицам, здоровью которых был причинен вред вследствие аварии на ЧАЭС, тоже предусмотрены дополнительные доплаты.

Важно! Почетные доноры Украины тоже могут иметь надбавки к пенсии. Они составляют 10% от прожиточного минимума на одного человека, то есть 292 гривны в 2025 году.