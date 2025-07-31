Кто имеет право на надбавки к пенсии?
Надбавки и доплаты к пенсиям предусмотрены для ветеранов войны, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Повышение пенсий для ветеранов войны должно состояться в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Надбавки к пенсиям также предоставляются:
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- мужу или жене погибшего участника боевых действий, имевшего инвалидность;
- членам семьи погибших или умерших защитников;
- детям войны;
- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, в частности малолетним и несовершеннолетним;
- женам или мужьям умерших жертв нацистских преследований;
- украинцам, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы.
Стоит знать! Согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине", надбавки предусмотрены для украинцев, проживающих в горных населенных пунктах. Размер пенсии должен расти на 20%.
Какие надбавки для людей с инвалидностью?
Кроме того, на надбавки к пенсии могут рассчитывать лица с инвалидностью, которую они получили в результате войны. Размер надбавок зависит от группы инвалидности:
- для I группы – 50% от прожиточного минимума;
- для II группы – 40% от прожиточного минимума;
- для IIIІ группы – 30% от прожиточного минимума.
Надбавки также можно получить:
- на уход за человеком с инвалидностью I группы;
- одиноким украинцам с инвалидностью II группы, которым необходим постоянный уход, или же они достигли пенсионного возраста;
- одиноким лицам с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста;
- одиноким пенсионерам по возрасту или за выслугу лет, которым необходим уход.
Следует знать! Неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, тоже имеют право на надбавки, размер которых тоже привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Кому назначают доплаты к пенсиям?
Пенсионный фонд начисляет доплаты к пенсиям украинцам, которые были высвобождены из-за закрытия Чернобыльской АЭС, и пока не работают. Для них установлена фиксированная сумма – 2 361 гривна.
- Члены семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, могут рассчитывать на доплаты. Ее устанавливают в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждого нетрудоспособного члена семьи
- Также семьи, потерявших кормильца из-за аварии на ЧАЭС, ежемесячно могут получать компенсацию от государства.
- Лицам, здоровью которых был причинен вред вследствие аварии на ЧАЭС, тоже предусмотрены дополнительные доплаты.
Важно! Почетные доноры Украины тоже могут иметь надбавки к пенсии. Они составляют 10% от прожиточного минимума на одного человека, то есть 292 гривны в 2025 году.