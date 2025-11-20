Яку пенсію може отримати матір, що виховує дитину з інвалідністю

В Україні матері, які виховують дітей з інвалідністю з дитинства, мають право вийти на пенсію достроково. Подати заяву на призначення такої пенсії можна до Пенсійного фонду.

Які умови нарахування пенсії?

Дострокову пенсію таким матеріям нараховують за статтею 115 Закону України від "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Право на призначення пенсії матері мають за таких умов:

виховували дитину з інвалідністю з дитинства до шестирічного віку;

досягли віку у 50 років;

мають страховий стаж не менше 15 років.

При цьому інвалідність дитини має бути документально підтверджена медичними висновками. А мати повинна довести, теж документально, що вона доглядала за дитиною до 6-річного віку, зокрема, за допомогою медичних карток.

Варто знати! Батько теж може оформити пенсію достроково, якщо доглядав за дитиною з інвалідністю, – після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 20 років. Однак при цьому він має подати заяву зі згодою матері на оформлення таких виплат або документи про її відсутність.

Як оформити пенсію?

Звертатись із заявою про призначення пенсії мати може за місяць до досягнення зазначеного віку. Заява з необхідними документами подається до сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг, пише ПФУ.

Необхідні такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

свідоцтво про народження дитини;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини тощо);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища);

документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства (виписка з акта огляду МСЕК; медичний висновок; посвідчення одержувача допомоги тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо виплата здійснюватиметься через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення (2,5 × 3 сантиметрів).

Який розмір пенсійних виплат?

Розмір такої пенсії розраховується індивідуально. Але мінімальний рівень прив’язаний до прожиткового мінімуму, який становить 2 920 гривень для працездатних осіб.

Конкретний розмір пенсійних виплат для матері може коливатися від мінімальної пенсії за віком до значно вищих сум. Він залежить від таких факторів:

стажу роботи жінки;

високого коефіцієнта заробітку.

Важливо! Мати дитини з інвалідністю з дитинства також має право на державну соціальну допомогу. Також передбачена надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю.

Які пільги мають батьки дітей з інвалідністю?