Максимальна пенсія в Україні: які найбільші виплати у 2025 році

В Україні встановлена максимальна межа для пенсійних виплат. Та й отримувати найбільшу пенсію можуть далеко не всі громадяни.

Яка максимальна пенсія в Україні?

У 2025 році максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Відповідний прожитковий мінімум у 2025 році складає 2 361 гривню .

. Таким чином максимальна пенсія цьогоріч в Україні не може перевищувати 23 610 гривень.

Зауважте, що до цієї максимальної суми входить як основний розмір пенсії, так і всі доплати, окрім надбавок за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Важливо! Максимальний розмір пенсійних виплат регулюється законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримати максимальну пенсію?

Призначити максимальну суму пенсійних виплат можуть не всім українцям. На них мають право особи, які працювали на певних посадах:

народні депутати;

державні службовці;

наукові діячі;

працівники органів місцевого самоврядування.

Якщо пенсіонеру нарахували виплати, що перевищують встановлений максимум, то до пенсії мають застосувати обмеження.

Варто знати! Не обмежують пенсії військовим, які брали участь в АТО, обороні України від російської агресії, навіть якщо вони перевищують максимальний розмір.

Які найвищі пенсії у Європі?

Зовсім інші найвищі пенсії у Європі. Лідерами за пенсійними виплатами є три країни – Ісландія, Люксембург і Норвегія, пише Visual Capitalist.

Щорічні пенсії у цих державах перевищують 30 000 євро:

в Ісландії – 36 000 тисяч євро;

в Люксембурзі – 31,8 тисячі євро;

в Норвегії – 30,9 тисячі євро.

Високі зарплати, міцні доходи бюджету від енергетики чи фінансів, а також обов’язкові накопичувальні системи дозволяють цим невеликим і багатим економікам фінансувати щедрі пенсії,

– зазначає видання.

Варто знати! Також у п'ятірці країн із найвищими пенсіями розмістилися Данія та Швейцарія з базовими виплатами у 30,200 євро та 27 000 євро на рік відповідно.

Що треба знати ще про розмір пенсій в Україні?