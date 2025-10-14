Колись жінки в Україні мали можливість вийти на пенсію раніше за чоловіків. Проте пенсійне законодавство постійно змінюється, і до 2021 року пенсійний вік поступово зрівняли.

Який пенсійний вік для жінок в Україні?

У 2025 році жінки в Україні можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Проте досягнення 60-річного віку не гарантує призначення виплат. Для виходу на відпочинок жінки повинні мати визначену кількісність страхового стажу.

Вимоги до стажу наразі зростають кожного року. У 2025-му українкам знадобиться:

щонайменше 32 роки стражу – для виходу на пенсію у 60 років ;

від 22 до 32 років стажу – для пенсії у 63 роки;

від 15 до 22 років стажу – для пенсії у 65 років.

Тобто якщо українка досягла віку 60 років, але має 25 років стажу, то пенсію за віком їй не призначать через недостатню кількість стажу.

Важливо! До страхового стажу жінок на сьогодні зараховують не лише періоди, коли вона працювала офіційно. Також беруть до уваги час декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Це означає, що жінка з 30 роками стажу і 3 роками декрету може розраховувати на пенсію у 30 років.

Хто має право на дострокову пенсію?

Попри те, що пенсійний вік жінок і чоловіків в Україні зрівняли, все ж таки деякі українки мають право на достроковий вихід на відпочинок. Це стосується тих, хто присвятив багато часу вихованню дітей.

Дострокова пенсія призначається:

Матерям, які виховали 5 та більше дітей. Вони мають право на пенсію вже у 50 років, але якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Жінки, які займалися вихованням дитини з інвалідністю до 6 років, теж можуть вийти на заслужений відпочинок у 50 років. Їм необхідно мати не менш як 15 років стажу.

Варто знати! Якщо стажу недостатньо, його можна докупити. Для цього потрібно сплатити внески за відповідні періоди, зазначають у ПФУ. Проте вартість буде чималою – у 2025 році рік стажу вартує понад 21 000 гривень.

Яку ще пенсію можуть отримувати жінки?