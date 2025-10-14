Когда-то женщины в Украине имели возможность выйти на пенсию раньше мужчин. Однако пенсионное законодательство постоянно меняется, и к 2021 году пенсионный возраст постепенно уравняли.

Какой пенсионный возраст для женщин в Украине?

В 2025 году женщины в Украине могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако достижение 60-летнего возраста не гарантирует назначения выплат. Для выхода на отдых женщины должны иметь определенную количественность страхового стажа.

Требования к стажу сейчас растут ежегодно. В 2025-м украинкам понадобится:

как минимум 32 года стража – для выхода на пенсию в 60 лет ;

от 22 до 32 лет стажа – для пенсии в 63 года;

от 15 до 22 лет стажа – для пенсии в 65 лет.

То есть если украинка достигла возраста 60 лет, но имеет 25 лет стажа, то пенсию по возрасту ей не назначат из-за недостаточного количества стажа.

Важно! В страховой стаж женщин на сегодня засчитывают не только периоды, когда она работала официально. Также принимают во внимание время декретного отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. Это означает, что женщина с 30 годами стажа и 3 годами декрета может рассчитывать на пенсию в 30 лет.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Несмотря на то, что пенсионный возраст женщин и мужчин в Украине уравняли, все же некоторые украинки имеют право на досрочный выход на отдых. Это касается тех, кто посвятил много времени воспитанию детей.

Досрочная пенсия назначается:

Матерям, которые воспитали 5 и более детей. Они имеют право на пенсию уже в 50 лет, но если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Женщины, которые занимались воспитанием ребенка с инвалидностью до 6 лет, тоже могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Им необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Стоит знать! Если стажа недостаточно, его можно докупить. Для этого нужно уплатить взносы за соответствующие периоды, отмечают в ПФУ. Однако стоимость будет немалой – в 2025 году год стажа стоит более 21 000 гривен.

Какую еще пенсию могут получать женщины?