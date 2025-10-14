Пенсия для женщин: в каком возрасте украинки могут выйти на отдых
- В 2025 году украинки могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии не менее 32 лет страхового стажа.
- Матери, которые воспитали пять и более детей или ребенка с инвалидностью, могут выйти на пенсию в 50 лет с минимум 15 годами стажа.
Когда-то женщины в Украине имели возможность выйти на пенсию раньше мужчин. Однако пенсионное законодательство постоянно меняется, и к 2021 году пенсионный возраст постепенно уравняли.
Какой пенсионный возраст для женщин в Украине?
В 2025 году женщины в Украине могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако достижение 60-летнего возраста не гарантирует назначения выплат. Для выхода на отдых женщины должны иметь определенную количественность страхового стажа.
Требования к стажу сейчас растут ежегодно. В 2025-м украинкам понадобится:
как минимум 32 года стража – для выхода на пенсию в 60 лет;
от 22 до 32 лет стажа – для пенсии в 63 года;
от 15 до 22 лет стажа – для пенсии в 65 лет.
То есть если украинка достигла возраста 60 лет, но имеет 25 лет стажа, то пенсию по возрасту ей не назначат из-за недостаточного количества стажа.
Важно! В страховой стаж женщин на сегодня засчитывают не только периоды, когда она работала официально. Также принимают во внимание время декретного отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. Это означает, что женщина с 30 годами стажа и 3 годами декрета может рассчитывать на пенсию в 30 лет.
Кто имеет право на досрочную пенсию?
Несмотря на то, что пенсионный возраст женщин и мужчин в Украине уравняли, все же некоторые украинки имеют право на досрочный выход на отдых. Это касается тех, кто посвятил много времени воспитанию детей.
Досрочная пенсия назначается:
Матерям, которые воспитали 5 и более детей. Они имеют право на пенсию уже в 50 лет, но если имеют не менее 15 лет страхового стажа.
Женщины, которые занимались воспитанием ребенка с инвалидностью до 6 лет, тоже могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Им необходимо иметь не менее 15 лет стажа.
Стоит знать! Если стажа недостаточно, его можно докупить. Для этого нужно уплатить взносы за соответствующие периоды, отмечают в ПФУ. Однако стоимость будет немалой – в 2025 году год стажа стоит более 21 000 гривен.
Какую еще пенсию могут получать женщины?
Кроме пенсии по возрасту, украинки могут оформить пенсию по инвалидности, если имеют проблемы со здоровьем, что привели к присвоению той или иной группы инвалидности. Такие выплаты назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет в процентах от пенсии по возрасту, в зависимости от группы.
Также женщины могут рассчитывать на пенсию по выслуге лет, если работали на работах, выполнение которых привело к потере профессиональной трудоспособности. Ее, в частности, назначают артистам, спортсменам, учителям, медицинским работникам и тому подобное.