Чи підвищать людям з інвалідністю пенсії у 2023 році

До кінця 2023 року в Україні не заплановано проведення перерахунку пенсій з інвалідності – вони вже були проіндексовані у березні. Загалом же ці виплати призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Як розраховується пенсія з інвалідності

Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється, виходячи з 2 параметрів. Це відсоток від розміру пенсії за віком, а також група інвалідності.

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Таким чином ця виплата складає:

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, зазначають експерти, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Яка мінімальна сума пенсії

Для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень.

Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень.

Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Коли призначається пенсія з інвалідності

Конкретнийзалежить від 2 факторів: розміру грошового забезпечення конкретної особи та причини інвалідності.

Ця виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Однак лише якщо заяву на її призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

У разі ж подання такої заяви пізніше зазначеного терміну пенсія призначається з дня звернення.

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для І групи вона складає 6 840 гривень.