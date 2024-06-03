Працюйте до останнього: у Кабміні повідомили, що великих пенсій не буде

У Мінсоцполітики повідомили, що у розвинених країнах пенсія за віком або зовсім мінімальна, або взагалі відсутня. Тож українцям доведеться працювати, поки на те буде фізична можливість.

Великих пенсій більше не буде

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що українцям потрібно готуватися працювати стільки, скільки це буде можливо. Тобто, держава все ж виплачуватиме солідарну пенсію, проте вона буде зовсім маленька.

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Вона наголосила, що у розвинених країнах пенсія або мінімальна, або її взагалі немає. Натомість ті, хто хочуть мати високі виплати на старості мають накопичувати гроші.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є… Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична.

Заступниця наголосила, що нині на одного пенсіонера припадає один платник податків, який фактично його і забезпечує.

Й надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися,

– вважає Дарина Марчак.

Вона порадила українцям починати відкладати додаткові кошти на свій власний "пенсійний рахунок", бо працювати доведеться поки це буде фізично можливо. На її погляд, Україна має бути "країною активного довголіття".

Стаж для виходу на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років при наявності необхідного страхового стажу. У 2024 році вимоги до нього складають 31 рік для 60-річного віку та 21 рік для 63-річного.

Вимоги до стажу ростимуть на рік щороку до 2028 року. Проте це не стосується вимог до стажу для 65-річного віку – для виходу стабільно буде потрібно 15 відпрацьованих років.

Вимоги для 60 років змінюватимуться так: