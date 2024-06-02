Як понаднормовий стаж впливає на пенсію
Нині українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Урядом встановлені мінімальні показники стажу, які має набути особа, щоб піти на заслужений відпочинок у певному віці.
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Відповідно до законодавства України, за кожен додатковий рік стажу до пенсії нараховується доплата у розмірі 1% від пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. У 2024 році максимальна сума компенсації може становити 708 гривень. Це означає, що за кожен рік понаднормового стажу виплачується по 23,61 гривні.
Скільки стажу потрібно набути у 2024 році?Для тих, хто вирішив вийти на пенсію у 60 років у 2024 році, потрібно набути щонайменше 31 рік стажу. У 63 роки необхідно мати хоча б 21 рік стажу, а у 65 років – 15 років стажу.
Якщо пенсіонер продовжує працювати
Для пенсіонерів, які продовжують працювати, під час розрахунку пенсії застосовується попередній розмір прожиткового мінімуму. Проте, коли пенсіонер припиняє працювати, розмір доплати переглядається з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. Тобто, після звільнення можливе незначне збільшення пенсійних виплат.