Як понаднормовий стаж впливає на пенсію

Нині українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Урядом встановлені мінімальні показники стажу, які має набути особа, щоб піти на заслужений відпочинок у певному віці.

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Відповідно до законодавства України, за кожен додатковий рік стажу до пенсії нараховується доплата у розмірі 1% від пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. У 2024 році максимальна сума компенсації може становити 708 гривень. Це означає, що за кожен рік понаднормового стажу виплачується по 23,61 гривні.

Зауважте! Це у випадку, якщо людина має 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум становить 2 361 гривню.

Скільки стажу потрібно набути у 2024 році? Для тих, хто вирішив вийти на пенсію у 60 років у 2024 році, потрібно набути щонайменше 31 рік стажу. У 63 роки необхідно мати хоча б 21 рік стажу, а у 65 років – 15 років стажу.

Якщо пенсіонер продовжує працювати

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, під час розрахунку пенсії застосовується попередній розмір прожиткового мінімуму. Проте, коли пенсіонер припиняє працювати, розмір доплати переглядається з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. Тобто, після звільнення можливе незначне збільшення пенсійних виплат.

Зверніть увагу! Додаткова виплата за перероблені роки вже була нарахована раніше, але після припинення роботи можливий перерахунок цієї суми.