Как сверхурочный стаж влияет на пенсию

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Правительством установлены минимальные показатели стажа, которые должен приобрести человек, чтобы уйти на заслуженный отдых в определенном возрасте.

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В соответствии с законодательством Украины, за каждый дополнительный год стажа к пенсии начисляется доплата в размере 1% от пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума. В 2024 году максимальная сумма компенсации может составлять 708 гривен. Это означает, что за каждый год сверхурочного стажа выплачивается по 23,61 гривны.

Заметьте! Это в случае, если человек имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Сколько стажа нужно приобрести в 2024 году? Для тех, кто решил выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, нужно приобрести не менее 31 год стажа. В 63 года необходимо иметь хотя бы 21 год стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа.

Если пенсионер продолжает работать

Для пенсионеров, которые продолжают работать, при расчете пенсии применяется предыдущий размер прожиточного минимума. Однако, когда пенсионер прекращает работать, размер доплаты пересматривается с учетом актуального прожиточного минимума. То есть, после увольнения возможно незначительное увеличение пенсионных выплат.

Обратите внимание! Дополнительная выплата за переработанные годы уже была начислена ранее, но после прекращения работы возможен перерасчет этой суммы.