Больших пенсий больше не будет
Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что украинцам нужно готовиться работать столько, сколько это будет возможно. То есть, государство все же будет выплачивать солидарную пенсию, однако она будет совсем маленькая.
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Она отметила, что в развитых странах пенсия или минимальная, или ее вообще нет. Зато те, кто хотят иметь высокие выплаты на старости должны накапливать деньги.
В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть... Кроме того, нам надо начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая.
Заместитель подчеркнула, что сейчас на одного пенсионера приходится один налогоплательщик, который фактически его и обеспечивает.
И в дальнейшем ситуация, скорее всего, будет ухудшаться,
– считает Дарья Марчак.
Она посоветовала украинцам начинать откладывать дополнительные средства на свой собственный "пенсионный счет", потому что работать придется пока это будет физически возможно. На ее взгляд, Украина должна быть "страной активного долголетия".
Стаж для выхода на пенсию в 2024 году
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при наличии необходимого страхового стажа. В 2024 году требования к нему составляют 31 год для 60-летнего возраста и 21 год для 63-летнего.
Требования для 60 лет будут меняться так:
- в 2025 году – 32 года страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.