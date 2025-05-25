Які пенсії отримують українські вчителі

Українські вчителі можуть виходити на пенсію з 60 років, однак точний пенсійний вік визначається залежно від тривалості страхового стажу. А яку суму вони отримують при цьому, читайте далі.

Яку пенсію отримують працівники освіти

Педагоги можуть виходити на пенсію за віком або за вислугу років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія за віком виплачується з 60 років за умови достатнього страхового стажу. Водночас пенсія за вислугу років може бути призначена працівникам освіти до досягнення пенсійного віку.

Важливо! Працівнику освіти може бути призначена пенсія по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника за наявності відповідних підстав. Якщо особа має право на кілька видів пенсії, вона обирає один із них для призначення.

Який розмір пенсії у вчителів

Розмір пенсії за віком або за вислугу років визначається з урахуванням усього страхового стажу незалежно від місця роботи та посади, а також заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера додатково враховується середній заробіток за будь-які 60 послідовних місяців страхового стажу до 30 червня 2000 року.