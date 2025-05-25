Какую пенсию получают работники образования

Педагоги могут выходить на пенсию по возрасту или за выслугу лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по возрасту выплачивается с 60 лет при условии достаточного страхового стажа. В то же время пенсия за выслугу лет может быть назначена работникам образования до достижения пенсионного возраста.

Важно! Работнику образования может быть назначена пенсия по инвалидности или в связи с потерей кормильца при наличии соответствующих оснований. Если лицо имеет право на несколько видов пенсии, оно выбирает один из них для назначения.

Какой размер пенсии у учителей

Размер пенсии по возрасту или за выслугу лет определяется с учетом всего страхового стажа независимо от места работы и должности, а также заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера дополнительно учитывается средний заработок за любые 60 последовательных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года.