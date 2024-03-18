Пенсія більше не зростатиме: кому "заморозили" виплати

У березні пройшла чергова індексація виплат для пенсіонерів. Відсоток підвищення склав майже 8% для більшості українців, які підпали під процедуру.

Чия пенсія більше не зростатиме

Разом з індексацією зросли і пенсії осіб, чиї виплати залежать від прожиткового мінімуму. Зокрема це стосується ветеранів війни.

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Саме для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, уряд вирішив "заморозити" виплати після березневої індексації. Так сталося через збільшення кількості таких осіб та нестачу грошей у держбюджеті. Саме тому чиновники заздалегідь призупинили зростання.

На якому рівні зафіксували пенсії

в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1 742,50 гривні після індексації);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1 407,75 гривні);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);

в учасників бойових дій – 4 958 гривень (+562,70 гривні).

Це відбувається згідно з постановами Кабміну: №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року зі змінами.