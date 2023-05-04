Військова пенсія: хто має право та на які суми можна розраховувати

Питання виходу військових на пенсію під час війни зараз є особливо актуальним. В Пенсійному фонді пояснили, хто зможе піти на заслужений відпочинок навіть під час воєнного стану.

Скільки зараз військових-пенсіонерів в Україні

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ, Олена Охріменко назвала точні цифри військовослужбовців на пенсії станом на 1 квітня 2023 року.

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В органах Фонду перебуває майже 556 тисяч пенсіонерів. З них 374 тисячі отримують пенсію за вислугою років, близько 56 тисяч – по інвалідності та понад 126 тисяч – у зв’язку з втратою годувальника.

Нагадаємо! Нарахування пенсій для військових регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей).

Які умови виходу на пенсію для військових під час війни

Олена Охріменко наголосила, що основною умовою для виходу на пенсію, є звільнення від військової служби. Вона додала, що варто звернути увагу на особливості звернення за такими пенсіями.

Комплект документів для призначення "військової" пенсії завжди готує уповноважений орган силового міністерства або відомства. Для військовослужбовців Міністерства оборони – це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – колишні військкомати. Тому за призначенням "військової" пенсії варто звертатись саме до уповноважених органів. Пакет документів буде передано ними до ПФУ,

– пояснила вона.

Пенсії за віком

Назначаються за певним відсотком від грошового забезпечення службовця. Щоб її отримати треба мати після 1 жовтня 2020 року 25 років календарної вислуги. Мінімальний розмір такої виплати не може бути нижчим за 3854 гривні.

Пенсії за інвалідністю

Назначаються після медико-соціальної експертизи, яка визначає причину, групу, час настання інвалідності та строк її дії. Розмір таких виплат визначається індивідуально.

Мінімальна пенсія в осіб з інвалідністю І групи не може бути менш як 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (13 604,5 гривні); II групи – 525% (10 988,25 гривні), III групи – 360% такого прожиткового мінімуму (7 534,8 гривні).

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Назначаються членам родини загиблого службовця, які не здатні самостійно себе забезпечувати. Її розмір залежить від причини смерті особи та включає певний відсоток від її грошового забезпечення.