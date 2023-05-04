Сколько сейчас военных-пенсионеров в Украине

Директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко назвала точные цифры военнослужащих на пенсии по состоянию на 1 апреля 2023 года.

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В органах Фонда находится почти 556 тысяч пенсионеров. Из них 374 тысячи получают пенсию по выслуге лет, около 56 тысяч – по инвалидности и более 126 тысяч – в связи с потерей кормильца.

Напомним! Начисление пенсий для военных регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей).

Какие условия выхода на пенсию для военных во время войны

Елена Охрименко подчеркнула, что основным условием для выхода на пенсию является освобождение от военной службы. Она добавила, что следует обратить внимание на особенности обращения за такими пенсиями.

Комплект документов для назначения военной пенсии всегда готовит уполномоченный орган силового министерства или ведомства. Для военнослужащих Министерства обороны – это территориальные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы. Поэтому за назначением "военной" пенсии следует обращаться именно к уполномоченным органам. Пакет документов будет передан ими в ПФУ,

– объяснила она.

Пенсии по возрасту

Назначаются по определенному проценту от денежного довольствия служащего. Чтобы ее получить, нужно иметь после 1 октября 2020 года, 25 лет календарной выслуги. Минимальный размер такой выплаты не может быть ниже 3854 гривен.

Пенсии по инвалидности

Назначаются после медико-социальной экспертизы, определяющей причину, группу, время наступления инвалидности и срок ее действия. Размер таких выплат определяется индивидуально.

Минимальная пенсия у лиц с инвалидностью I группы не может быть менее 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (13 604,5 гривны); II группы – 525% (10 988,25 грн), III группы – 360% такого прожиточного минимума (7 534,8 грн).

Пенсии в связи с потерей кормильца

Назначаются членам семьи погибшего служащего, которые не способны самостоятельно себя обеспечивать. Ее размер зависит от причины смерти личности и включает определенный процент от его денежного довольствия.