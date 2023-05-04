Из чего состоит зарплата военного

Зарплата военнослужащих состоит из двух частей:

ежемесячное денежное довольствие;

дополнительное вознаграждение – надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

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Напомним! Выплаты военным регулируются Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Сумма денежного довольствия зависит от должности и особенностей прохождения службы, режима секретности, ученой степени и т.п. К примеру зарплата командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения). А обычного сухопутного стрелка – 13 244 гривен без вознаграждения.

Дополнительная денежная помощь назначается в следующем порядке:

100 тысяч гривен в месяц – для тех, кто напрямую воюет с оккупантами на фронте;

– для тех, кто напрямую воюет с оккупантами на фронте; 50 тысяч гривен в месяц – для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.

– для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. 30 тысяч гривен в месяц – для всех остальных, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка сейчас предмет дискуссий.

Что будет с выплатами в мае

С 1 февраля 2023 года Минобороны обнародовало приказ №44, который предполагает, что дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривен лишаются:

Военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;

Срочники и курсанты военных вузов;

Офицеры управлений и штабов.

Это вызвало волну возмущения в обществе, поэтому в прошлом месяце в Раде приняли законопроект № 8312. Он предполагает возврат доплат военным, но его рассмотрение временно отложили.

Уже 2 мая украинское военное командование – Валерий Залужный, Алексей Резников, Василий Малыш подписали совместное обращение Президенту Украины, где призвали его создать рабочую группу, чтобы совместно разработать законопроект об оплате военных.

На следующий день секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал эту ситуацию и отметил, что возврат выплат 30 тысяч гривен будет ложным решением. Он привел пример военных из Мукачево или других отдаленных городов и подчеркнул, что это будет несправедливо.

Я считаю, что это несправедливо. Хочу отметить, что с 1 февраля военнослужащим была повышена заработная плата. Надо быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас,

– добавил он.

Данилов подчеркнул, что те, кто сейчас напрямую воюет, должны получать больше денег, но украинский бюджет этого обеспечить не может. Для тех, кто сейчас находится далеко от фронта государство и так платит достаточно, тем более что у нее нет возможности выплачивать им 30 тысяч гривен.