Як військовим оформити пенсію за вислугу років

Військовослужбовці можуть отримувати пенсію за вислугу років. Сума виплат залежатиме від грошового забезпечення, звання та кількості років служби.

Пенсія за вислугу років для військовослужбовців

Пенсія за вислугу років передбачає різний розмір виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Розмір пенсії за вислугу років – 50-70% грошового забезпечення. Такий різновид виплат можуть призначити за вислугу років або з урахуванням страхового стажу (якщо військова вислуга менше 25 років).

За вислугу років:

Календарна вислуга 25 років або більше;

За 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70% грошового забезпечення.

З урахуванням страхового стажу:

Звільнення у 45 років або пізніше;

Страховий стаж 25 календарних років або більше;

Військова служба 12 ½ календарних років або більше;

За 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70% грошового забезпечення.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років для УБД у 2025 років становить 5 528 гривень, а іншим особам – 3 854 гривні.

Як оформити пенсію

Алгоритм оформлення пенсії військовим такий:

Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині; Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат); Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки; Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом; Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду; Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера; Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.

Зауважте! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.