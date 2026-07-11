Частині пенсіонерів можуть скасувати виплати: хто в зоні ризику

Українські пенсіонери, які мають статус ВПО, можуть одночасно отримувати пенсію та допомогу на проживання. Однак право на ці виплати в деяких випадках можна втратити.

Хто може отримувати пенсію і допомогу ВПО одночасно

Законодавство не забороняє пенсіонерам зі статусом ВПО одночасно отримувати пенсійні виплати та державну допомогу на проживання, пише "Судово-юридична газета".

Водночас право на допомогу не є автоматичним. Воно визначається відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №332.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжується на наступний шестимісячний період у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує встановленого розміру,

– зазначають в документі.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Саме тому граничний рівень доходу для продовження допомоги ВПО складає 2 595 гривень × 4 = 10 380 гривень.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує цю суму, допомогу можуть продовжити. До сукупного доходу враховуються:

пенсія;

зарплата;

соціальні виплати;

інші офіційні доходи.

Коли допомогу пенсіонерам-ВПО можуть скасувати

Якщо розмір пенсії разом з іншими доходами перевищує встановлений поріг, державну допомогу можуть не призначити або припинити її виплату після завершення чергового шестимісячного періоду.

Проте є категорії громадян, яким допомогу можуть продовжити без оцінки доходів. До них належать:

пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує 10 380 гривень;

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники.

Для таких категорій діє спрощений порядок продовження державної підтримки.

Чи можуть припинити виплату пенсії через непроходження ідентифікації

Окремо законодавство передбачає фізичну ідентифікацію для деяких категорій пенсіонерів, зокрема ВПО.

Якщо людина не проходить таку процедуру, банк може тимчасово призупинити видаткові операції за рахунком, на який надходить пенсія. Після проходження ідентифікації доступ до коштів поновлюється.

При цьому непроходження фізичної ідентифікації саме по собі не є підставою для припинення виплати пенсії.