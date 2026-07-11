Кто может одновременно получать пенсию и пособие для ВПЛ

Законодательство не запрещает пенсионерам со статусом ВПЛ одновременно получать пенсионные выплаты и государственное пособие на проживание, пишет "Судебно-юридическая газета".

В то же время право на пособие не является автоматическим. Оно определяется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 332.

Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам продлевается на следующий шестимесячный период в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает установленного размера,

– отмечается в документе.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Именно поэтому предельный уровень дохода для продления помощи ВПЛ составляет 2 595 гривен × 4 = 10 380 гривен.

Если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает эту сумму, помощь может быть продлена. В совокупный доход включаются:

пенсия;

зарплата;

социальные выплаты;

прочие официальные доходы.

Когда помощь пенсионерам-ВПЛ может быть отменена

Если размер пенсии вместе с другими доходами превышает установленный порог, государственную помощь могут не назначить или прекратить ее выплату по истечении очередного шестимесячного периода.

Однако существуют категории граждан, которым помощь могут продлить без оценки доходов. К ним относятся:

пенсионеры, если их пенсия не превышает 10 380 гривен;

лица с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели, опекуны и попечители.

Для таких категорий действует упрощенный порядок продления государственной поддержки.

Могут ли прекратить выплату пенсии из-за непрохождения идентификации

Отдельно законодательство предусматривает физическую идентификацию для некоторых категорий пенсионеров, в частности ВПЛ.

Если человек не проходит такую процедуру, банк может временно приостановить расходные операции по счету, на который поступает пенсия. После прохождения идентификации доступ к средствам восстанавливается.

При этом непрохождение физической идентификации само по себе не является основанием для прекращения выплаты пенсии.