Яку пенсію нарахують українцю з 30 роками стажу
- У 2025 році в Україні пенсіонери можуть вийти на пенсію у 63 роки, маючи 30 років стажу, і отримувати приблизно 9 908 гривень за середньої зарплати 23 460 гривень.
При виході на пенсію у 65 років з тими ж умовами, виплати становитимуть приблизно 10 023 гривні.
В Україні нарахування пенсії залежить від кількох факторів. Зокрема, пенсіонер повинен мати достатній страховий стаж, щоб вийти на пенсію за віком.
Яка буде пенсія за стажу 30 років?
У 2025 році українець може вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо має щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Втім у пенсіонерів є альтернативи. Отримати пенсію за віком з 30 роками стажу можна у 63 або 65 років. Відповідно до законодавчих вимог, пенсія призначається:
- у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років стажу;
- у 65 років – за наявності не менш як 15 років стажу.
Щоб порахувати, яка буде пенсія з 30-річним стажем також необхідно взяти до уваги заробітну плату людини. Порахуємо розмір майбутньої пенсії із середньою зарплатою по Україні.
- Середня заробітна плата у І кварталі 2025 року – 23 460 гривень (за даними Держстату).
Отож, маючи 30 років стажу із зарплатою 23 460 гривень пенсіонер у 63 роки може розраховувати на пенсію у розмірі близько – 9 908 гривень.
Яка пенсія за стажу 30 років із зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора
Якщо людина вийде на пенсію з 30 роками стажу та зарплатою 23 460 гривень у 65 років, то може розраховувати на більші виплати – приблизно 10 023 гривні.
Яка пенсія за стажу 30 років і зарплати 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора
Зауважимо, що ці розрахунки стосуються людей, які виходять на пенсію на загальних умовах, тобто без врахування можливих індивідуальних надбавок.
Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися через пенсійний калькулятор.