Яку пенсію нарахують українцю з 30 роками стажу

В Україні нарахування пенсії залежить від кількох факторів. Зокрема, пенсіонер повинен мати достатній страховий стаж, щоб вийти на пенсію за віком.

Яка буде пенсія за стажу 30 років?

У 2025 році українець може вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо має щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також У кого з українців зросла мінімальна пенсія на майже 400 гривень

Втім у пенсіонерів є альтернативи. Отримати пенсію за віком з 30 роками стажу можна у 63 або 65 років. Відповідно до законодавчих вимог, пенсія призначається:

у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років стажу;

у 65 років – за наявності не менш як 15 років стажу.

Щоб порахувати, яка буде пенсія з 30-річним стажем також необхідно взяти до уваги заробітну плату людини. Порахуємо розмір майбутньої пенсії із середньою зарплатою по Україні.

Середня заробітна плата у І кварталі 2025 року – 23 460 гривень (за даними Держстату).

Отож, маючи 30 років стажу із зарплатою 23 460 гривень пенсіонер у 63 роки може розраховувати на пенсію у розмірі близько – 9 908 гривень.

Яка пенсія за стажу 30 років із зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо людина вийде на пенсію з 30 роками стажу та зарплатою 23 460 гривень у 65 років, то може розраховувати на більші виплати – приблизно 10 023 гривні.

Яка пенсія за стажу 30 років і зарплати 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Зауважимо, що ці розрахунки стосуються людей, які виходять на пенсію на загальних умовах, тобто без врахування можливих індивідуальних надбавок.

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися через пенсійний калькулятор.