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Економіка Соцвиплати Яку пенсію нарахують українцю з 30 роками стажу
16 липня, 07:23
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Яку пенсію нарахують українцю з 30 роками стажу

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2025 році в Україні пенсіонери можуть вийти на пенсію у 63 роки, маючи 30 років стажу, і отримувати приблизно 9 908 гривень за середньої зарплати 23 460 гривень.

  • При виході на пенсію у 65 років з тими ж умовами, виплати становитимуть приблизно 10 023 гривні.

     

В Україні нарахування пенсії залежить від кількох факторів. Зокрема, пенсіонер повинен мати достатній страховий стаж, щоб вийти на пенсію за віком.

Яка буде пенсія за стажу 30 років? 

У 2025 році українець може вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо має щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім у пенсіонерів є альтернативи. Отримати пенсію за віком з 30 роками стажу можна у 63 або 65 років. Відповідно до законодавчих вимог, пенсія призначається: 

  • у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років стажу;
  • у 65 років – за наявності не менш як 15 років стажу. 

Щоб порахувати, яка буде пенсія з 30-річним стажем також необхідно взяти до уваги заробітну плату людини. Порахуємо розмір майбутньої пенсії із середньою зарплатою по Україні. 

  • Середня заробітна плата у І кварталі 2025 року – 23 460 гривень (за даними Держстату). 

Отож, маючи 30 років стажу із зарплатою 23 460 гривень пенсіонер у 63 роки може розраховувати на пенсію у розмірі близько – 9 908 гривень

Яка пенсія за стажу 30 років із зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо людина вийде на пенсію з 30 роками стажу та зарплатою 23 460 гривень у 65 років, то може розраховувати на більші виплати – приблизно 10 023 гривні

Яка пенсія за стажу 30 років і зарплати 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Зауважимо, що ці розрахунки стосуються людей, які виходять на пенсію на загальних умовах, тобто без врахування можливих індивідуальних надбавок. 

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат  проводилися через пенсійний калькулятор