Яка кількість стажу потрібна для пенсії зараз

Кількість мінімального стажу для виходу на пенсію залежить від віку, коли особа хоче піти на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році мінімуми для тих хто хоче вийти на пенсію такі:

якщо особа хоче вийти на заслужений відпочинок у 60 років – мінімуми складає 32 роки страхового стажу;

– мінімуми складає 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Потрібно розуміти, що стаж це лише один з аспектів, який враховується при визначенні пенсії. Саме тому, мінімальною може бути пенсійною виплата, якщо особа мала низький офіційний дохід.

Яка буде пенсія, якщо немає стажу

Якщо особа набула недостатньо стажу, вона отримуватиме спеціальну тимчасову допомогу, що розраховується індивідуально. Ця виплата складає різницю між:

середньомісячним сукупним доходом родини на одну особу (за останні 6 місяців);

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня).

Зверніть увагу! Вказана допомога не може бути менше прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня та більшою ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.