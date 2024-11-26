Пенсія за довіреністю: як отримати виплати за іншу людину

В Україні особа може отримати пенсію іншої людини. Однак для цього необхідно оформити відповідний документ.

Як отримати пенсію за іншу людину

У випадку, якщо стан здоров'я або з інші причини не дозволяють людині отримати пенсію, це можна доручити іншій особі, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Пенсіонер (він же довіритель) сам обирає особу (тобто представника) та надає йому право на отримання пенсії.

Основні вимоги до отримувача пенсії:

представник має бути повнолітнім;

людина повинну бути повністю дієздатною.

Також пенсіонер може скласти кілька довіреностей на отримання його пенсії для різних людей.

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду її дії.

Важливо! Після 12 місяців виплати пенсії за довіреністю пенсіонеру необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду із відповідною заявою щодо продовження виплати за довіреністю. А якщо цього не зробити, то надалі виплати за довіреністю здійснювати не будуть.

Що має містити довіреність на отримання пенсії

В довіреності на отримання пенсії 2024 мають бути зазначені такі пункти:

відомості про довірителя та представника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання);

обсяг повноважень представника (чітко визначений перелік юридичних дій, які довірена особа може вчиняти від імені довірителя);

строк дії довіреності;

спосіб отримання пенсії;

місце та дата складання;

підпис.

Зверніть увагу! Довіреність без дати її підписання та підписів вважається недійсною.