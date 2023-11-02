Пенсія з довіреністю: що треба знати аби вдало її оформити

Деякі пенсіонери через проблеми зі здоров'ям отримувати свою пенсію на пошті, а деколи і в банках. В такому випадку можна оформити довіреність на будь-яку особу, щоб гроші надходили їй.

Як оформити довіреність на пенсію

Порядок і строк дії довіреності на отримання пенсії визначається законом. Виплати за довіреністю здійснюватимуть протягом усього періоду дії документа, проте не варто забувати, що його потрібно поновлювати щороку.

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Щоб оформити на когось довіреність, потрібно особисто подати заявку про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру ПФУ. Довіреність може бути посвідчена у наступні способи:

нотаріусом;

уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування (якщо немає нотаріуса);

члена сім'ї військовослужбовця може посвідчити командир (начальник) частини, з'єднань, установ або закладів;

довірене лице ув'язненої особи може посвідчити начальник місця позбавлення волі;

посадова особа організації, у якій довіритель перебуває на стаціонарному лікуванні.

Які документи знадобляться

Довіреність дає можливість отримувати пенсію не лише на пошті, а й у банках.

Додаткових документів для оформлення не потрібно. Проте у самій довіреності треба зазначити наступні реквізити:

місце та час складання;

термін дії;

відомості про довірителя та довіреного: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;

обсяг повноважень довіреної особи (перелік дій, які довірений може вчиняти від імені довірителя).

Довіреність без терміну дії автоматично вважатиметься не дійсною.

Особа, яка видала довіреність може у будь-який момент її скасувати повідомивши про це установу, яка виплачує пенсію, та того кому було доручено її отримати.