Как оформить доверенность на пенсию

Порядок и срок действия доверенности получения пенсии определяется законом. Выплаты по доверенности будут производиться в течение всего периода действия документа, однако не стоит забывать, что его нужно обновлять ежегодно.

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Чтобы оформить на кого-либо доверенность, нужно лично подать заявку о выплате пенсии в любой сервисный центр ПФУ. Доверенность может быть удостоверена следующими способами:

нотариусом;

уполномоченное на это должностное лицо органа местного самоуправления (если нет нотариуса);

члена семьи военнослужащего может удостоверить командир (начальник) части, соединений, учреждений или заведений;

доверенное лицо заключенного может удостоверить начальник места лишения свободы;

должностное лицо организации, в которой доверитель находится в стационарном лечении.

Напомним! Доверенность позволяет получать пенсию не только на почте, но и в банках.

Какие документы понадобятся

Дополнительных документов для оформления не требуется. Однако в самой доверенности следует отметить следующие реквизиты:

место и время сборки;

срок действия;

сведения о доверителе и доверенном: фамилия, имя, отчество, адрес;

объем полномочий доверенного лица (список действий, которые доверенный может совершать от имени доверителя).

Заметьте! Доверенность без срока действия автоматически будет считаться недействительной.

Лицо, выдавшее доверенность, может в любой момент его отменить, уведомив об этом учреждение, которое выплачивает пенсию, и тому кому было поручено его получить.