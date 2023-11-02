Как оформить доверенность на пенсию

Порядок и срок действия доверенности получения пенсии определяется законом. Выплаты по доверенности будут производиться в течение всего периода действия документа, однако не стоит забывать, что его нужно обновлять ежегодно.

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Чтобы оформить на кого-либо доверенность, нужно лично подать заявку о выплате пенсии в любой сервисный центр ПФУ. Доверенность может быть удостоверена следующими способами:

  • нотариусом;
  • уполномоченное на это должностное лицо органа местного самоуправления (если нет нотариуса);
  • члена семьи военнослужащего может удостоверить командир (начальник) части, соединений, учреждений или заведений;
  • доверенное лицо заключенного может удостоверить начальник места лишения свободы;
  • должностное лицо организации, в которой доверитель находится в стационарном лечении.

Какие документы понадобятся

Дополнительных документов для оформления не требуется. Однако в самой доверенности следует отметить следующие реквизиты:

  • место и время сборки;
  • срок действия;
  • сведения о доверителе и доверенном: фамилия, имя, отчество, адрес;
  • объем полномочий доверенного лица (список действий, которые доверенный может совершать от имени доверителя).

Лицо, выдавшее доверенность, может в любой момент его отменить, уведомив об этом учреждение, которое выплачивает пенсию, и тому кому было поручено его получить.