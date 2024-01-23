Хто може отримувати пенсію за віком у 2024 році

При досягненні певного віку та наявності достатньої кількості страхового стажу, українці можуть отримувати надбавки до пенсії. Щороку кількість необхідного стажу змінюється відповідно до пенсійної реформи.

Як нараховується пенсія за віком

Пенсія за віком в Україні регулюється Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Вона залежить від страхового стажу та досягнення віку 60, 63 чи 65 років.

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! Необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років щорічно зростає на 12 місяців і до 2028 року становитиме 35 років.

Право на пенсію у 2024 році мають українці, яким виповнилося:

60 років зі стажем не менше 31 року;

63 роки зі стажем не менше 21 року;

65 років зі стажем від 15 до 21 року.

Як отримати пенсію за віком

Для отримання пенсії за віком, слід звернутися до Пенсійного Фонду. Можна скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ або особисто піти до будь-якого сервісного центру органів фонду незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування. Можна скористатися додатковою інструкцією.

Для подання заяви про призначення пенсії за віком необхідно надати наступні документи:

Паспорт громадянина України або ID-картку;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Документи, що підтверджують страховий стаж (трудову книжку, диплом, військовий квиток тощо);

Довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

Реквізити банківського рахунку для виплати пенсії через банк;

Фотографію для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3 см;

Свідоцтво про шлюб у випадку зміни прізвища;

Інші документи за потреби.

! Пенсія за віком встановлюється автоматично день у день після досягнення особою пенсійного віку, за умови подання заяви протягом трьох місяців від цієї дати. У випадку наявності в реєстрі застрахованих осіб інформації про страховий стаж до 2004 року, пенсія за віком надається автоматично при досягненні 60 років без необхідності звернення особи, якщо вона має потрібний страховий стаж.