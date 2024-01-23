В яких випадках виплати можуть призупинити

Нині часто з припиненням виплат стикаються пенсіонери, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в України були змушені виїхати за кордон. Відповідно до закону, це можу трапитись, якщо:

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пенсія призначена на підставі документів, що містять невірні відомості;

людина виїхала за кордон на постійне місце проживання;

пенсіонер помер;

особа не з’являлась протягом пів року на пошту, щоб забрати гроші;

пенсіонер, який отримує виплати за вислугою років, влаштувався на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років.

При цьому, якщо пенсіонер не одержує виплати з рахунку понад рік, то банк змушений повідомляти про це відповідному органу ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо причина припинення виплат не відома самому пенсіонеру, він має звернутись з письмовим запитом у Пенсійний фонд.

Як поновити пенсійні виплати

У випадку припинення виплат, пенсіонеру необхідно звернутись у будь-який центр ПФУ зі своїми документами та відповідною заявою. Проте, подати її через представника не можна.

Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку,

— наголосили юристи.

Однак, нині процедура поновлення пенсії спрощена: українці, які мають тимчасовий захист або статус біженця за кордоном, можуть розв’язати проблему дистанційно.

Отже, якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом або отримали статус біженця за кордоном, ви маєте право поновити пенсію дистанційно з дотриманням умов, які зазначено вище, згідно з встановленою процедурою,

— підсумували юристи.

Заяву можна подати й онлайн — через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Зауважте! Термін поновлення пенсійних виплат після з’ясування обставин їх припинення складає 10 днів.

Які документи потрібні

До заяви про поновлення пенсії необхідно додати:

копію паспорта;

копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, про реєстрацію місяця тимчасового проживання або перебування особи за кордоном (з перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом).

Важливо! Усі копії документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України або нотаріально.

Після поновлення виплат пенсію можна буде отримувати на рахунок українського банку або шляхом міжнародного поштового переказу. У іншому випадку, слід подати заяву до "Укрпошти" у паперовій або електронній формі.