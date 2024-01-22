Як призначається пенсія по втраті годувальника

Пенсія за втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого. Згідно зі статтею 36 закону, ця пенсія може бути призначена всім членам сім'ї, які були на утриманні померлого і виявилися непрацездатними.

Читайте також Де українці отримують найбільші та найменші пенсії

Пенсія виплачується на весь період, поки член сім'ї вважається непрацездатним, а тим, хто досяг пенсійного віку — довічно.

Хто може вважатися непрацездатним членом сім'ї:

Чоловік або дружина, батьки, якщо вони мають інвалідність або старші 65 років.

Діти до 18 років, або старші, якщо мають інвалідність з дитинства. Діти, які навчаються, можуть отримувати пенсію до 23 років.

Особа, яка доглядає за дітьми померлого до 8 років, незалежно від її віку та працездатності.

Для військовослужбовців, пенсія за втратою годувальника встановлена в межах від 30 до 70% від грошового забезпечення померлого, але не менше двох прожиткових мінімумів, тобто 4722 гривень.

Хто може бути на утриманні годувальника:

Чоловік або дружина.

Батьки.

Діти (включаючи усиновлених) до 18 років або старші, якщо вони мають інвалідність з дитинства.

Діти, які навчаються за денною формою, до 23 років.

Пасинки та падчерки, якщо вони не отримують аліментів від батьків.

Особи, які доглядають за дитиною (дітьми) померлого до 8 років.

Члени сім'ї померлого, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого.

Як отримати пенсію по втраті годувальника

Перехід на новий вид пенсії відбувається після подання заяви. Для цього потрібно подати такі документи: